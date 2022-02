I trapianti saranno personalizzati | rivoluzione incredibile

Leggi su curiosauro

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Quando c’è bisogno di praticare un trapianto, il gruppo sanguigno del donatore deve essere compatibile con quello del paziente. Per questo le liste d’attesa sono spesso lunghissime e per le persone con un gruppo sanguigno raro ci sono molti problemi… Ma una nuova ricerca sperimentale ha dimostrato che gli organi da trapianto possono essere “ricondizionati” per essere resi universali, ovverosia compatibili con qualsiasi gruppo sanguigno. Idiventano! Trapianto polmoni anche per gruppi sanguigni diversi (captured) – curiosauro.it: la ricerca rivoluzionaria in Canada In Canada, un polmone di un donatore con gruppo sanguigno A è stato processato, ovvero lavato, con degli enzimi per essere reso compatibile con il sangue del gruppo 0. Un tale risultato, è evidente, potrebbe ...