(Di lunedì 21 febbraio 2022) Quattro pareggi in altrettante partite per ildall’arrivo del nuovo mister, Alexander Blessin. Risultati che fanno comunque ben sperare per l’obiettivo salvezza, e ad essere fiducioso è anche il presidente Albertoche dopo l’1-1 contro il Venezia al Penzo ha voluto lasciare una tutto l’ambiente. “Ci. Grazie ragazzi”, scrive il numero uno rossoblù sul proprio profilo Instagram, parole che hanno fatto piacere anche ai tifosi, che hanno commentato il post in modo molto produttivo. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Genoa, il messaggio di #Zangrillo: 'Ci crederemo fino all’ultimo minuto' - zazoomblog : Genoa il messaggio di Zangrillo: “Ci crederemo fino all’ultimo” - #Genoa #messaggio #Zangrillo: - foreverraffa : RT @enrica_corti: ...e dalla Mostra di #Escher un messaggio agli amici ??? #Genoa - enrica_corti : ...e dalla Mostra di #Escher un messaggio agli amici ??? #Genoa - Steve140971 : #Genoa non vorrei passasse il messaggio che ora siccome da un paio di giornate danno tutto e gioca qualche giovanot… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa messaggio

ItaSportPress

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ", il......Zangrillo ha lanciato da Instagram una tutta la piazza genoana di non mollare e di provare, fino alla fine, a raggiungere la salvezza. Con questa dichiarazione, il presidente delha ...Il presidente Alberto Zangrillo, dopo l'1-1 contro il Venezia al Penzo, ha voluto lasciare un messaggio a tutto l'ambiente. "Ci crederemo fino all’ultimo minuto. Grazie ragazzi" ...La cura Blessin funziona per il Genoa anche se la vittoria tarda ad arrivare. Sono quattro pareggi in altrettante gare dall'arrivo del nuovo mister. Un ruolino di marcia che non convince del tutto ma ...