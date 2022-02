Forniture gas, quanto stiamo pagando la tensione in Ucraina (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb – Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ne è convinto: se scoppia la guerra in Ucraina, troveremo una soluzione per le Forniture di gas. “L’Italia ha fatto i compiti abbastanza bene perché come fornitori di gas non abbiamo solo la Russia, che ci dà la gran parte, ma anche altri 5 Stati”, ha dichiarato Cingolani ai microfoni de Il caffè della domenica, su Radio24. “Qui si parla di guerra tra Ucraina e Russia, che di per sé è una catastrofe, ma speriamo non ci sia. Tuttavia, sul gas penso che troveremo una soluzione grazie alle diverse opportunità di fornitura che abbiamo. Anche il fatto di aumentare la nostra produzione di gas, sia pure in quantità non eccessiva, va nella direzione di avere un po’ più di autonomia”, ha precisato il ministro. Forniture gas e crisi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb – Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ne è convinto: se scoppia la guerra in, troveremo una soluzione per ledi gas. “L’Italia ha fatto i compiti abbastanza bene perché come fornitori di gas non abbiamo solo la Russia, che ci dà la gran parte, ma anche altri 5 Stati”, ha dichiarato Cingolani ai microfoni de Il caffè della domenica, su Radio24. “Qui si parla di guerra trae Russia, che di per sé è una catastrofe, ma speriamo non ci sia. Tuttavia, sul gas penso che troveremo una soluzione grazie alle diverse opportunità di fornitura che abbiamo. Anche il fatto di aumentare la nostra produzione di gas, sia pure in quantità non eccessiva, va nella direzione di avere un po’ più di autonomia”, ha precisato il ministro.gas e crisi ...

Advertising

fattoquotidiano : Ucraina, la guerra del gas può diventare un deterrente: interrompere le forniture non conviene a nessuno, ma gli Us… - pelizza_simone : RT @CafeGeopolitico: La crisi tra #Ucraina e #Russia sta amplificando gli effetti della crisi dei prezzi del #gas in #Europa, mettendo in r… - grzacc : @BenassiLadies È una parte dell’Ucraina che la Russia vuole invadere causando, ovviamente, una guerra che costerà c… - BenFranceschini : RT @CafeGeopolitico: La crisi tra #Ucraina e #Russia sta amplificando gli effetti della crisi dei prezzi del #gas in #Europa, mettendo in r… - CafeGeopolitico : La crisi tra #Ucraina e #Russia sta amplificando gli effetti della crisi dei prezzi del #gas in #Europa, mettendo i… -