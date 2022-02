Firenze: ladro d’appartamento bloccato da sovrintendente di polizia libero dal servizio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Distintivo alla mano, ne è nato subito un inseguimento che si è concluso con l’arresto del fuggitivo tra via dell’Argin Secco e Viuzzo Della Croce: si tratta di un fiorentino di 37 anni, già noto alle Forze di polizia. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 21 febbraio 2022) Distintivo alla mano, ne è nato subito un inseguimento che si è concluso con l’arresto del fuggitivo tra via dell’Argin Secco e Viuzzo Della Croce: si tratta di un fiorentino di 37 anni, già noto alle Forze di. L'articolo proviene daPost.

