Ferrara: “Credo che Spalletti abbia cambiato modulo per un motivo, non c’entrano gli infortuni” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Prima del match tra Cagliari e Napoli, valido per la ventiseiesima giornata di Serie A, Ciro Ferrara, ex calciatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di DAZN, sottolineando l’importanza della partita ai fini della classifica, per entrambe le squadre. Nessuna delle due contendenti per il titolo ha vinto e il Napoli ha tra le mani un’occasione molto ghiotta per operare un doppio sorpasso e riportarsi in testa al campionato. Dall’altra parte c’è il Cagliari, che naviga in acque turbolenti, in bassa classifica, e deve assolutamente fare risultato per allontanarsi dalla zona retrocessione. Di seguito le parole di Ferrara: “I risultati di ieri danno un’ottima chance al Napoli, difficilmente accade che solo una delle prime otto vinca. Certamente è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Spalletti sarà contento delle risposte che la ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 21 febbraio 2022) Prima del match tra Cagliari e Napoli, valido per la ventiseiesima giornata di Serie A, Ciro, ex calciatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di DAZN, sottolineando l’importanza della partita ai fini della classifica, per entrambe le squadre. Nessuna delle due contendenti per il titolo ha vinto e il Napoli ha tra le mani un’occasione molto ghiotta per operare un doppio sorpasso e riportarsi in testa al campionato. Dall’altra parte c’è il Cagliari, che naviga in acque turbolenti, in bassa classifica, e deve assolutamente fare risultato per allontanarsi dalla zona retrocessione. Di seguito le parole di: “I risultati di ieri danno un’ottima chance al Napoli, difficilmente accade che solo una delle prime otto vinca. Certamente è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.sarà contento delle risposte che la ...

Advertising

taxwasp : Credo che nessuno a Ferrara possa essere contento della cessione di Strefezza. - ilnapolionline : Ferrara, DAZN: 'Credo che ormai i difensori debbano allenarsi con le mani dietro la schiena' -… - TV7Benevento : **Renzi: Ferrara (Camera Penale Palermo), 'pubblicazione lettera viola Costituzione'** (2) - - ferrara_vane : RT @UnoFRAtanti: È da quando ho scoperto che Raimondo Vianello è sepolto a Roma e Sandra Mondaini a Milano che non credo più nell'Amore. - sar4aaaaaa : Domani cercherò di prendere i biglietti di blanco per Ferrara, IO HO PAURA DI NON RIUSCIRE DOPO BOLOGNA mi mandate… -