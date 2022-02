Eurovision 2022 | Achille Lauro e Emma Muscat sfidano Mahmood e Blanco

(Di lunedì 21 febbraio 2022) E’ ormai tutto pronto all’evento dell’anno. Il palcoscenico dell’è stato finalmente svelato e messo a punto. Lo show, tornato in Italia dopo 30 anni grazie alla vittoria dei Maneskin, si svolgerà a Torino tra il 10 e il 14 maggio con la conduzione di Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini, e vedrà altri volti molto conosciuti nel nostro paese. Non a caso, a sfidareci saranno anchetra se**o e amore: la rivelazione post-Sanremo Il duo vincitore del Festival, atteso all'Eurofestival, si racconta senza filtri in un intervento di coppia: è giallo sul ...

Sì, Achille Lauro rappresenterà San Marino all'Song Contest. E questa è una certezza. Non sappiamo però se il cantante, con la sua " Stripper ", potrà effettivamente confrontarsi con Mahmood e Blanco . Il motivo è 'nascosto' nel ...Quale capienza avrà il Pala Alpitour il prossimo maggio, in occasione dell'? L'attesa per i biglietti e i ritardi nell'annuncio da parte della Rai (ormai è questione di giorni), sono legati come facilmente intuibile, alla attuale situazione pandemica.