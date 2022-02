Cagliari-Napoli: Probabili formazioni, Spalletti cambia modulo? (Di lunedì 21 febbraio 2022) Cagliari e Napoli si sfidano per la 26ª giornata di Serie A. Spalletti pensa al cambio modulo. Mazzarri deve fare a meno di Lovato. Il Cagliari sfida in casa il Napoli nel posticipo del lunedì della 26ª giornata di Serie A. Luciano Spalletti molto probabilmente opterà per il cambio di modulo, per sopperire alle tante assenze per infortunio. Si va verso un 3-4-2-1: le novità più importanti sono in attacco con Petagna in vantaggio su Osimhen, ma anche a centrocampo con la coppia Demme-Zielinski. Lorenzo Insigne non è partito per Cagliari e si aggiunge alla lista degli indisponibili che già vedeva Anguissa, Politano, Lozano, Lobotka e Tuanzebe. Fabian Ruiz si è allenato ma potrebbe aver bisogno di essere gestito: ecco quindi che prende ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 21 febbraio 2022)si sfidano per la 26ª giornata di Serie A.pensa al cambio. Mazzarri deve fare a meno di Lovato. Ilsfida in casa ilnel posticipo del lunedì della 26ª giornata di Serie A. Lucianomolto probabilmente opterà per il cambio di, per sopperire alle tante assenze per infortunio. Si va verso un 3-4-2-1: le novità più importanti sono in attacco con Petagna in vantaggio su Osimhen, ma anche a centrocampo con la coppia Demme-Zielinski. Lorenzo Insigne non è partito pere si aggiunge alla lista degli indisponibili che già vedeva Anguissa, Politano, Lozano, Lobotka e Tuanzebe. Fabian Ruiz si è allenato ma potrebbe aver bisogno di essere gestito: ecco quindi che prende ...

Advertising

sscnapoli : In occasione della “Giornata internazionale della lingua madre” indetta dall’UNESCO, abbiamo deciso di celebrare la… - ochocinco : Napoli-Cagliari at 1pm #ForzaNapoliSempre ???? - Goalist_it : ?? | I PRECEDENTI Il #Cagliari non vince sull’isola dal 2009. Il #Napoli si aggrappa alla buona tradizione di… - rocchigno70 : @farted94 Se esiste una logica stasera il Cagliari dovrebbe almeno fare un punto , ma temo che vinca il Napoli - mick_napoli_ : Meno di 2 ore a Cagliari Napoli e vi permettete il lusso di respirare, finite le parole -