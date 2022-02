Bronzetti-McNally in tv stanotte | orario | canale e diretta streaming Wta Guadajalara 2022

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Luciaaffronterà Catyal primo turno del Wta 250 di Guadalajara, evento di scena sul cemento outdoor messicano. L’azzurra ha superato brillantemente le qualificazioni e proverà a spingersi più lontano possibile anche in main draw, sebbene la strada sia piena di ostacoli, tra i quali spicca la statunitense., infatti, ottima doppista e discreta singolarista, possiede parecchie e diverse soluzioni tecniche nel suo repertorio, tali da poter insidiare l’azzurra.proverà a puntare sul pragmatismo che caratterizza il suo tennis, usualmente utile alla causa. L’incontro in questione è in programma oggi, lunedì 21 febbraio, come terza sfida sul Campo 1 a partire dalle ore 21.00 italiane (dopo Wang-Davis). Latelevisiva sarà offerta da ...

Advertising

zazoomblog : Guadalajara: Bronzetti trova la statunitense McNally - #Guadalajara: #Bronzetti #trova -

Ultime Notizie dalla rete : Bronzetti McNally

... Tan vs vs (2) Keys A seguire: (7) Doi vs Bouzkova COURT 1 A partire dalle ore 21 italiane: (5) Parrizas Diaz vs Schmiedlova A seguire: Wang vs Davis A seguire:vsCOURT 2 A partire ...Nello stesso spot di Cocciaretto c'è Lucia, opposta alla francese Amandine Hesse; allo ...(USA) - Murray Sharan (GBR) Yuan (CHN) - Pattinama Kerkhove (NED) Aulia (AUS) (WC) -(USA) (...Lucia Bronzetti affronterà Caty McNally al primo turno del Wta 250 di Guadalajara 2022, evento di scena sul cemento outdoor messicano. Come e quando seguire il match in diretta tv e streaming ...Lucia Bronzetti ha parlato in esclusiva con IL Tennis Italiano dopo essersi qualificata per il main draw del WTA 250 di Guadalajara ...