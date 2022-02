Amo un uomo più giovane di me (Di lunedì 21 febbraio 2022) Io che ho sempre trovato assurde le donne adulte che sfoggiano i “toy boy”, mi sono innamorata di un uomo che ha 11 anni meno di me. Da circa due anni infatti sono fidanzata con un ragazzo di 25 anni, web designer. Io ho 36 anni e sono infermiera. Ci siamo conosciuti in modo bizzarro: lui si era fatto male durante una partita di calcio, io ero di turno al pronto soccorso. Mentre assistevo il medico che lo visitava, ci siamo scambiati qualche battuta e poi… i numeri di telefono. È stato feeling immediato, anche se mi sembrava assurdo che mi piacesse un uomo così giovane. Invece dopo sei mesi vivevamo insieme. Ora però comincio ad avere mille paure: quanto durerà questa storia? Cosa accadrà dato che io invecchierò prima di lui? Arriverà una sua coetanea che lui troverà meglio di me? Potrò avere un figlio alla mia età? Carly La ... Leggi su dilei (Di lunedì 21 febbraio 2022) Io che ho sempre trovato assurde le donne adulte che sfoggiano i “toy boy”, mi sono innamorata di unche ha 11 anni meno di me. Da circa due anni infatti sono fidanzata con un ragazzo di 25 anni, web designer. Io ho 36 anni e sono infermiera. Ci siamo conosciuti in modo bizzarro: lui si era fatto male durante una partita di calcio, io ero di turno al pronto soccorso. Mentre assistevo il medico che lo visitava, ci siamo scambiati qualche battuta e poi… i numeri di telefono. È stato feeling immediato, anche se mi sembrava assurdo che mi piacesse uncosì. Invece dopo sei mesi vivevamo insieme. Ora però comincio ad avere mille paure: quanto durerà questa storia? Cosa accadrà dato che io invecchierò prima di lui? Arriverà una sua coetanea che lui troverà meglio di me? Potrò avere un figlio alla mia età? Carly La ...

