Achille Lauro sfiderà Mahmood e Blanco all'Eurovision 2022 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Life&People.it Tutti i fan di Eurovision Song Contest più accaniti sanno perfettamente quanto questo concorso possa far emergere in tutti noi un senso patriottico probabilmente sopito. E il caso dell'eterno scontro fra San Marino e l'Italia è senza dubbio uno dei più avvincenti, proprio da questo punto di vista. E all'edizione di Eurovision 2022 sarà un artista di tutto rispetto a rappresentare il micro Stato incastonato fra Emilia Romagna e Marche: stiamo parlando di Achille Lauro. Achille Lauro si presenta a Eurovision Song Contest 2022 con il brano Stripper. Com'è nel suo stile, l'artista ci ha proposto un pezzo dal ritmo scatenato, travolgente, una canzone scritta appositamente per partecipare a Una voce per San Marino. Stiamo parlando del contest che quest'anno, per la prima ...

