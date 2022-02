Theo Hernandez rischia una denuncia | ' Il suo pitbull ha sbranato il cagnolino di un' anziana'

(Di domenica 20 febbraio 2022) Non bastasse il brutto pareggio di ieri a Salerno per il suo Milan , spunta un altro motivo di preoccupazione per, il forte terzino sinistro francese ex Real Madrid. Il suo cane ...

Non bastasse il brutto pareggio di ieri a Salerno per il suo Milan, spunta un altro motivo di preoccupazione per Theo Hernandez, il forte terzino sinistro francese ex Real Madrid. Il suo cane infatti avrebbe assalito e ucciso il cagnolino di un'anziana signora a Guanzate, dove vive con la fidanzata Zoe. Secondo quanto riportato da "La provincia di Como" il terzino del Milan sarebbe a rischio denuncia per negligenza della custodia del suo pitbull.