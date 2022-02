Spezia | Pecini | «Qui l’ambiente giusto per i giovani Paratici? Un mostro»

(Di domenica 20 febbraio 2022) Riccardo, Chief Football Operations Officer dello, ha analizzato la situazione del club ligue ai microfoni di The Athletic Riccardo, Chief Football Operations Officer dello, ha parlato ai microfoni di The Athletic.– «Abbiamo provato a costruire un gruppo con un po’ di esperienza in Serie A. Poi abbiamo aggiunto igiocatori che hanno bisogno di tempo per crescere. Ma pensiamo anche di poter essereper crescere nel miglior modo possibile. Hanno già avuto modo di giocare perché a inizio stagione abbiamo avuto molti infortuni e casi di COVID. Lavoriamo su due diverse aree all’interno della regione. Il Genoa è il migliore dal punto di vista del settorele. Noi ...

Commenta per primo Il Chief Football Operations Officer delloRiccardoha raccontato al The Athletic i piani del club bianconero: 'Abbiamo provato a costruire una squadra con esperienza nella categoria, alla quale abbiamo aggiunto giovani che ...Commenta per primo Come annunciato in un'intervista pre partita rilasciata dal direttore Riccardo, il progetto dellosarà costruito su piano biennale. Il blocco mercato imposto in estate dalla FIFA, infatti, non permetterà ai liguri di intervenire in entrata fino al gennaio 2024 . In ...Riccardo Pecini, ex dirigente della Sampdoria adesso allo Spezia, ha parlato di alcune operazioni concluse in blucerchiato. Ecco le sue dichiarazioni al The Athletic. SCHICK– «Quando abbiamo ...Riccardo Pecini, Chief Football Operations Officer dello Spezia, ha analizzato la situazione del club ligue ai microfoni di The Athletic Riccardo Pecini, Chief Football Operations Officer dello Spezia ...