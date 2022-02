Psg, Leonardo mette nel mirino gli arbitri: “tutti gli episodi contro di noi” (Di domenica 20 febbraio 2022) Il Psg si conferma troppo altalenante, dopo il successo in Champions League contro il Real Madrid è arrivata la sconfitta in Ligue 1 contro il Nantes, clamoroso il risultato di 3-1. Il ko non dovrebbe condizionare la corsa al titolo, il ds Leonardo non ha gradito comunque l’arbitraggio. “tutti i fatti arbitrali accaduti durante la partita erano contro di noi, parlo di cose chiare. Chiediamo un po’ di rispetto perché siamo imbarazzati da questo tipo di arbitraggio”. “Abbiamo le nostre colpe, impareremo da questo e accettiamo la sconfitta ma la sensazione, forse mi sbaglio è che l’arbitro dicesse: è Neymar, non fischio! È Mbappé, non fischio! È Messi, non fischio! È il Psg, non fischio! Appiah doveva essere espulso in occasione del rigore, meritava la seconda ammonizione, con l’arbitro sembrava: pum, ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 20 febbraio 2022) Il Psg si conferma troppo altalenante, dopo il successo in Champions Leagueil Real Madrid è arrivata la sconfitta in Ligue 1il Nantes, clamoroso il risultato di 3-1. Il ko non dovrebbe condizionare la corsa al titolo, il dsnon ha gradito comunque l’arbitraggio. “i fatti arbitrali accaduti durante la partita eranodi noi, parlo di cose chiare. Chiediamo un po’ di rispetto perché siamo imbarazzati da questo tipo di arbitraggio”. “Abbiamo le nostre colpe, impareremo da questo e accettiamo la sconfitta ma la sensazione, forse mi sbaglio è che l’arbitro dicesse: è Neymar, non fischio! È Mbappé, non fischio! È Messi, non fischio! È il Psg, non fischio! Appiah doveva essere espulso in occasione del rigore, meritava la seconda ammonizione, con l’arbitro sembrava: pum, ...

