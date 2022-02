Osimhen in dubbio, Mertens scalpita: Spalletti a Cagliari può cambiare (Di domenica 20 febbraio 2022) Victor Osimhen e Dries Mertens si giocano un posto da titolare nella sfida Cagliari-Napoli. Il Napoli deve inevitabilmente pensare anche alla sfida con il Barcellona in Europa League, match di ritorno che si gioca giovedì prossimo. Dal punto di vista mentale la concentrazione dovrà essere massima sul Cagliari, anche perché il pareggio del Milan con la Salernitana offre un’altra chance agli azzurri. Ma Spalletti qualche pensiero alla gara con il Barça lo farà, tenendo sempre conto che mancheranno Anguissa, Politano, Lobotka e Lozano. Osimhen in panchina col Cagliari Il nigeriano nella giornata di ieri si è allenato solo in palestra insieme con Fabian Ruiz. L’attaccante nigeriano già prima della sfida con il Barcellona aveva avuto un piccolo problema, poi rientrato. Oggi ... Leggi su napolipiu (Di domenica 20 febbraio 2022) Victore Driessi giocano un posto da titolare nella sfida-Napoli. Il Napoli deve inevitabilmente pensare anche alla sfida con il Barcellona in Europa League, match di ritorno che si gioca giovedì prossimo. Dal punto di vista mentale la concentrazione dovrà essere massima sul, anche perché il pareggio del Milan con la Salernitana offre un’altra chance agli azzurri. Maqualche pensiero alla gara con il Barça lo farà, tenendo sempre conto che mancheranno Anguissa, Politano, Lobotka e Lozano.in panchina colIl nigeriano nella giornata di ieri si è allenato solo in palestra insieme con Fabian Ruiz. L’attaccante nigeriano già prima della sfida con il Barcellona aveva avuto un piccolo problema, poi rientrato. Oggi ...

