Love is in the air, anticipazioni settimanali: problemi per Serkan e Eda dopo le nozze (Di domenica 20 febbraio 2022) Serkan e Eda hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore, dopo la proposta di matrimonio che ha fatto il Bolat. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito grazie alle nuove anticipazioni settimanali di Love is in the air. Le nuove puntate della soap opera andranno in onda dal 21 al 25 febbraio 2022, dal lunedì al venerdì. Come al solito gli appuntamenti saranno sempre durante il pomeriggio di Canale 5, a partire dalle ore 16.55 circa. Love is in the air, le anticipazioni della settimana dal 21 al 25 febbraio 2022 Andiamo quindi a vedere che cosa succederà ai nostri amati protagonisti nelle prossime puntate! Love is in the air, anticipazioni lunedì 21 febbraio 2022 Ci sarà un problema importante con un progetto. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 20 febbraio 2022)e Eda hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore,la proposta di matrimonio che ha fatto il Bolat. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito grazie alle nuovediis in the air. Le nuove puntate della soap opera andranno in onda dal 21 al 25 febbraio 2022, dal lunedì al venerdì. Come al solito gli appuntamenti saranno sempre durante il pomeriggio di Canale 5, a partire dalle ore 16.55 circa.is in the air, ledella settimana dal 21 al 25 febbraio 2022 Andiamo quindi a vedere che cosa succederà ai nostri amati protagonisti nelle prossime puntate!is in the air,lunedì 21 febbraio 2022 Ci sarà un problema importante con un progetto. ...

