Lecce-Crotone 3-0 Calcio serie B e serie D girone H, risultati delle squadre pugliesi (Di domenica 20 febbraio 2022) Lecce al comando della classifica di serie B, da solo. Oggi ha battuto per 3-0 il Crotone. In serie D girone H l’Audace Cerignola ha battuto il Gravina in Puglia per 2-1 e consolida così il primato in classifica, considerato lo 0-2 casalingo patito dal Bitonto ad opera del Nola. L'articolo Lecce-Crotone 3-0 <small class="subtitle">Calcio serie B e serie D girone H, risultati delle squadre pugliesi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 20 febbraio 2022)al comando della classifica diB, da solo. Oggi ha battuto per 3-0 il. InH l’Audace Cerignola ha battuto il Gravina in Puglia per 2-1 e consolida così il primato in classifica, considerato lo 0-2 casalingo patito dal Bitonto ad opera del Nola. L'articolo3-0 B eH, proviene da Noi Notizie..

