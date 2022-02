Lazio | Immobile e Acerbi stanno tornando | pronti con il Porto? Le ultime

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 febbraio 2022) Lapotrebbe recuperareper il match di Europa League contro ilsaranno due dei grandi assenti della sfida di questa sera contro l’Udinese. Per i prossimi impegni però Sarri sembra poter tirare un sospiro di sollievo. Infatti, come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, i due dovrebbe giocare giovedì sera all’Olimpico contro il. Insomma, Ciro si sarebbe messo alle spalle i problemi e sia pronto per tornare in gruppo con i compagni. Il difensore invece ha ormai pienamente recuperato dall’infortunio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.