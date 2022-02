Inter Sassuolo 0-2: i neroverdi sbancano San Siro grazie Raspadori e Scamacca (Di domenica 20 febbraio 2022) Raspadori e Scamacca decidono il match di San Siro tra Inter e Sassuolo. Inzaghi aveva la ghiotta opportunità di rosicchiare punti al Milan, ma non ha potuto fermare l’inarrestabile forza dei ragazzi di Dionisi. Raspadori segna subito la rete del vantaggio approfittando di un contropiede condotto da Berardi; mentre al 36? Scamacca buca i guantoni di un Handanovic non proprio in giornata. Nella ripresa i padroni di casa provano a battere Consigli in modo da accorciare il risultato, ma il Sassuolo si difende bene portando a casa tre meritati punti. La partita Inzaghi non schiera in avanti il fido Dzeko ma opta per Sanchez affiancato da Sanchez. Dionisi risponde con la sua formazione tipo con in avanti Scamacca e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 febbraio 2022)decidono il match di Santra. Inzaghi aveva la ghiotta opportunità di rosicchiare punti al Milan, ma non ha potuto fermare l’inarrestabile forza dei ragazzi di Dionisi.segna subito la rete del vantaggio approfittando di un contropiede condotto da Berardi; mentre al 36?buca i guantoni di un Handanovic non proprio in giornata. Nella ripresa i padroni di casa provano a battere Consigli in modo da accorciare il risultato, ma ilsi difende bene portando a casa tre meritati punti. La partita Inzaghi non schiera in avanti il fido Dzeko ma opta per Sanchez affiancato da Sanchez. Dionisi risponde con la sua formazione tipo con in avantie ...

