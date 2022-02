Highsnob | curiosità e vita privata del rapper di “Abbi Cura Di Te”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 20 febbraio 2022), in coppia con Hu ha presentato sul palco del 72° Festival di Sanremo “Di Te”, che ha raggiunto il ventesimo posto nella classifica finale. Oggi vedremo ila “Domenica In” nello spazio dedicato dove la padrona di casa, Mara Venier ospita i concorrenti dell’ultima kermesse canora. Michele Matera, vero nome delè nato ad Avellino nel 1986. Cresciuto a La Spezia, muove i primi passi nel mondo della musica nel 2016 con l’album di debutto due anni Bipopular, che arriva due anni dopo. Nel 2020 il secondo lavoro in studio Yang. Lo scorso dicembre Amadeus annuncia la partecipazione diinsieme ad Hu (ex concorrente di Sanremo Giovani) al 72° Festival Di Sanremo conDi Te., ...