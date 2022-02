Highlights e gol Udinese-Lazio 1-1 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ilcon glie i gol di1-1, match valido per la ventiseiesima giornata di. Alla Dacia Arena in vantaggio ci passano i bianconeri dopo pochi minuti con Deulofeu, gli ospiti si riorganizzano e c’è il pareggio di Felipe Anderson proprio prima dell’intervallo. Tante occasioni nella ripresa ma non cambia il punteggio. Di seguito ecco le immagini salienti della partita. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

La squadra di Inzaghi non approfitta del pari del Milan e resta seconda, incassando un'... Lautaro si divora una rete e nel finale viene annullato dal Var il gol di De Vrij. Il tabellino di ...Raspadori - Scamacca decisivi: i neroverdi espugnano San Siro e come al solito si esaltano a Milano. I ragazzi di Dionisi battono i campioni d'Italia con due gol nel primo ...Il video con gli highlights e i gol di Inter-Sassuolo 0-2, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Show neroverde nel primo tempo con i gol di Raspadori e Scamacca che ...