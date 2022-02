Griglia di partenza Daytona 500: Larson in pole, presente per la prima volta Villeneuve (Di domenica 20 febbraio 2022) Manca sempre meno alla Daytona 500, prima prova della NASCAR Cup Series 2022. La battaglia è assicurata nel ‘World Center of Racing’ che si appresta per accogliere la prima sfida delle inedite ‘Next Gen’, le nuove auto che sono pronte per conquistare tutti i tracciati del famoso campionato americano. Il campione 2012 sarà terzo sullo schieramento davanti a Chris Buescher #17 ed ad Austin Cindric (Penske #2), all’esordio full-time in Cup Series. Michael McDowell (Front Rowe Motorsports #34), primo l’anno scorso, è sesto, mentre dobbiamo scorrere fino al 30° posto per trovare Denny Hamlin (Gibbs #11), favorito assoluto per il successo che ieri è stato rallentato da un testacoda all’ingresso in pit road. NASCAR, Griglia di partenza Daytona 500 Row 1: 1 5 Kyle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) Manca sempre meno alla500,prova della NASCAR Cup Series 2022. La battaglia è assicurata nel ‘World Center of Racing’ che si appresta per accogliere lasfida delle inedite ‘Next Gen’, le nuove auto che sono pronte per conquistare tutti i tracciati del famoso campionato americano. Il campione 2012 sarà terzo sullo schieramento davanti a Chris Buescher #17 ed ad Austin Cindric (Penske #2), all’esordio full-time in Cup Series. Michael McDowell (Front Rowe Motorsports #34), primo l’anno scorso, è sesto, mentre dobbiamo scorrere fino al 30° posto per trovare Denny Hamlin (Gibbs #11), favorito assoluto per il successo che ieri è stato rallentato da un testacoda all’ingresso in pit road. NASCAR,di500 Row 1: 1 5 Kyle ...

Advertising

Gianpierico1 : @IlBuonDiavolo3 @haaalandismo Tranquillo che pure se vinciamo lo scudo nella griglia di partenza 22/23 ci metteranno sempre quinti - FormulaPassion : #F1: #FIA fredda sulla candidatura del nuovo team #Andretti - DBDeiman : - AutoMaurigSrl : RT @daciaitalia: #DaciaDuster sulla griglia di partenza del Rally Aïcha des Gazelles 2022 con tre equipaggi tutti al femminile. https://t.c… - S812Carlito : @_Introducing_me @domthewizard So che in generale la decisione di finire le gare non in regime di SC è stata concor… -