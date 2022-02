Advertising

leggoit : Gf Vip, Soleil e Delia si baciano davanti a tutti. Poi la Sorge crolla con Alex Belli: «Io ti amo» - ParliamoDiNews : Delia Duran e Soleil Sorge: bacio hot al GF Vip/ Alex Belli sotto choc: `Che cavolo…` #AlexBelli #DeliaDuran… - lasara_81 : Katia sbotta con Alex e vuole lasciare la casa #gfvip #GFVip2021 #gfvip6 #katia #soleil #alex #AlexBelli - Loredan18318646 : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Alex Belli provoca Soleil Sorge, lei sbotta e ammette: “L’ho sempre detto che ci siamo stra amati e che ci stavamo… - IsaeChia : #GfVip 6, Alex Belli provoca Soleil Sorge, lei sbotta e ammette: “L’ho sempre detto che ci siamo stra amati e che c… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Soleil

Gf, Giulia Salemi difendeSorge e 'svela' il vincitore/ "Ecco chi sarà" E poi? 'Poi ci siamo messi tutti e tre in sauna ed è scoppiata una litigata tra me e. Ho soltanto detto: '......Grande Fratello, pur avendo fatto un ingresso tardivo nella casa. La showgirl venezuelana si è trovata coinvolta in un triangolo amoroso quando il compagno Alex Belli si è invaghito di...10:06Notte infuocata al Grande Fratello Vip, che bacio fra Delia Duran e Soleil Sorge – IL VIDEO 10:38Gf Vip, Giucas Casella racconta in lacrime la sua infanzia: “Mia madre era sordo muta, sui miei ...L'ho sempre detto che ti amo, di che c***o stai parlando?». I commenti sui social Le immagini del bacio tra Delia e Soleil hanno fatto il giro dei social, e tra i commenti c'è chi, tra i vip, non ...