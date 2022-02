Advertising

telodogratis : GF Vip, scoppia la passione tra Delia e Soleil: il video del bacio che ha scioccato Alex Belli - 361_magazine : Alex Belli e Soleil litigano durante la notte al Grande Fratello Vip e l'attore la provoca per farle ammettere di e… - PasqualeMarro : #GrandeFratelloVip durissimo scontro tra Soleil Delia e Alex - leggoit : Gf Vip, Soleil e Delia si baciano davanti a tutti. Poi la Sorge crolla con Alex Belli: «Io ti amo» - ParliamoDiNews : Delia Duran e Soleil Sorge: bacio hot al GF Vip/ Alex Belli sotto choc: `Che cavolo…` #AlexBelli #DeliaDuran… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Soleil

Durante una festa in maschera, ieri sera, è scattato infatti un bacio appassionato : e stavolta il protagonista del bacio non è Alex Belli, ma le due ragazze, Delia e. Gf, dietrofront di ...Gfe Delia si baciano davanti a tutti. Poi la Sorge crolla con Alex Belli: 'Io ti amo' La scomparsa e la morte La polizia aveva diffuso pubblicamente le sue foto nel tentativo di trovare ...Soleil e Alex si sono di nuovo riuniti per un chiarimento a tre. (BlogLive.it) Alex Belli torna al GF Vip: come hanno reagito gli ex concorrenti, il retroscena. Tramite le chicche di gossip di Casa ...La festa che si è tenuta ieri sera all’interno della Casa del Gf Vip 6 è stata piuttosto propizia per gli appassionati della telenovela Alex Belli – Soleil Sorge – Delia Duran. Gli stessi protagonisti ...