Djokovic-Musetti in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Dubai 2022 (Di domenica 20 febbraio 2022) Novak Djokovic farà il suo esordio stagionale all’Atp 500 di Dubai 2022, affrontando Lorenzo Musetti dopo aver saltato gli Australian Open. Grande attesa per il numero uno del mondo, certamente ambizioso si difendere il primato in classifica generale e tenere a bada Daniil Medvedev, particolarmente ispirato nell’ultimo anno e di scena ad Acapulco. Il giovane Musetti proverà a insidiare il serbo con il suo tennis vario e creativo, come già accaduto al Roland Garros 2021; il cemento arabo, però, potrebbe non favorire il suo stile di gioco. Djokovic indubitabilmente favorito contro l’azzurro, ma da valutare le condizioni fisiche del tennista di Belgrado, il quale potrebbe aver bisogno di ritrovare il ritmo match. Incontro in ogni caso potenzialmente spettacolare e da non perdere: quasi ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Novakfarà il suo esordio stagionale all’Atp 500 di, affrontando Lorenzodopo aver saltato gli Australian Open. Grande attesa per il numero uno del mondo, certamente ambizioso si difendere il primato in classifica generale e tenere a bada Daniil Medvedev, particolarmente ispirato nell’ultimo anno e di scena ad Acapulco. Il giovaneproverà a insidiare il serbo con il suo tennis vario e creativo, come già accaduto al Roland Garros 2021; il cemento arabo, però, potrebbe non favorire il suo stile di gioco.indubitabilmente favorito contro l’azzurro, ma da valutare le condizioni fisiche del tennista di Belgrado, il quale potrebbe aver bisogno di ritrovare il ritmo match. Incontro in ogni caso potenzialmente spettacolare e da non perdere: quasi ...

