Del Genio critica | “Osimhen mi ha fatto inc****re per un motivo!”

(Di domenica 20 febbraio 2022) Il giornalista Paolo Delha rilasciato una serie di dichiarazioni ai microfoni di Tele A, in merito al centravanti azzurro Victor. FOTO: Getty Images,L’attaccante numero 9 non si è reso protagonista come avrebbe dovuto nel corso della partita di Europa League tra Barcellona e Napoli. Secondo quanto sostenuto da Del, è in particolare uno il difetto principale da limare. Di seguito le dichiarazioni del giornalista: “Il centravanti è finito troppo spesso in fuorigioco. Sul lancio di Juan Jesus, Zielinski avevaun bel movimento e stava per ricevere il pallone: sarebbe andato in porta da solo, senon fosse andato sul pallone facendosi pescare in fuorigioco e vanificando l’azione. In questa occasione mi sono inc***ato come un animale“.