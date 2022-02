"Cina e Chiesa cattolica? Sono le uniche due": fino a dove si spinge Romano Prodi (Di domenica 20 febbraio 2022) Intervenuto in collegamento a Mezz'ora in più - la trasmissione condotta da Lucia Annunziata che va in onda la domenica su Rai3 - Romano Prodi ha puntato l'attenzione su un attore non protagonista della crisi ucraina: la Cina di Xi Jinping. “Non esiste in questo caso, o meglio esiste ma non appare - ha dichiarato il professore - qualche dichiarazione vagamente in favore della Russia e poco più, ma esiste”. “Questa è la strategia della Cina - ha spiegato Prodi - diventare sempre più forte, stringere alleanze e in qualche modo non sembrare mai aggressiva. La cosa importante in questo caso è che la sua presenza ha accentuato ormai l'attenzione degli Stati Uniti nei suoi confronti, rendendo molto più forte proprio Vladimir Putin. Questa è la realtà oggettiva delle cose, poi i cinesi sanno agire in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Intervenuto in collegamento a Mezz'ora in più - la trasmissione condotta da Lucia Annunziata che va in onda la domenica su Rai3 -ha puntato l'attenzione su un attore non protagonista della crisi ucraina: ladi Xi Jinping. “Non esiste in questo caso, o meglio esiste ma non appare - ha dichiarato il professore - qualche dichiarazione vagamente in favore della Russia e poco più, ma esiste”. “Questa è la strategia della- ha spiegato- diventare sempre più forte, stringere alleanze e in qualche modo non sembrare mai aggressiva. La cosa importante in questo caso è che la sua presenza ha accentuato ormai l'attenzione degli Stati Uniti nei suoi confronti, rendendo molto più forte proprio Vladimir Putin. Questa è la realtà oggettiva delle cose, poi i cinesi sanno agire in ...

