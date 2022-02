Champions: Villarreal - Juve al tedesco Siebert (Di domenica 20 febbraio 2022) Il tedesco Daniel Siebert è l'arbitro designato dall'Uefa per Villarreal - Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì 22 febbraio alle 21. Assistenti arbitrali ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 20 febbraio 2022) IlDanielè l'arbitro designato dall'Uefa perntus, andata degli ottavi di finale diLeague in programma martedì 22 febbraio alle 21. Assistenti arbitrali ...

Advertising

GiovaAlbanese : ?? #Dybala non preoccupa in vista della sfida Champions col Villarreal. #Juventus - Fabio64535537 : RT @junews24com: Juve Villarreal, sale l'attesa di Champions: l'Allianz Stadium è già sold out - - junews24com : Juve Villarreal, sale l'attesa di Champions: l'Allianz Stadium è già sold out - - GabriTassinari : Juve, Bonucci e Dybala non saranno rischiati contro il Villarreal | Sky Sport - JuventusNation : Report: Juventus won’t risk Paulo Dybala, Leonardo Bonucci vs. Villarreal #Juventus #VillarrealJuve #JuveUCL #UCL… -