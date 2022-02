Assegno unico e nuova Irpef 2022: a chi spetta, importo, requisiti e come fare domanda (Di domenica 20 febbraio 2022) Assegno unico. Al momento, secondo le stime provvisorie, saranno all’incirca 1,13 milioni i nuclei familiari che potranno godere dei benefici dell’Assegno unico e della riforma Irpef. I numeri sono erogati direttamente dalle statistiche del Mef. Si tratta delle famiglie meno abbienti con dei figli a carico. Leggi anche: Assegno unico, pagamenti marzo 2022: a chi spetta, importo e come fare domanda Assegno unico: ecco i beneficiari Proprio il Dipartimento delle Finanze ha calcolato il numero di coloro che in Italia si trovano in forte difficoltà e risultano pertanto maggiormente vulnerabili dal punto di vista economico. A questi nuclei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 febbraio 2022). Al momento, secondo le stime provvisorie, saranno all’incirca 1,13 milioni i nuclei familiari che potranno godere dei benefici dell’e della riforma. I numeri sono erogati direttamente dalle statistiche del Mef. Si tratta delle famiglie meno abbienti con dei figli a carico. Leggi anche:, pagamenti marzo: a chi: ecco i beneficiari Proprio il Dipartimento delle Finanze ha calcolato il numero di coloro che in Italia si trovano in forte difficoltà e risultano pertanto maggiormente vulnerabili dal punto di vista economico. A questi nuclei ...

