A San Siro l’Inter è sotto di due gol col Sassuolo. Raspadori: «Ci stiamo divertendo» (Di domenica 20 febbraio 2022) Risultato clamoroso all’Intervallo a San Siro. l’Inter capolista è sotto 2 a 0 col Sassuolo. In gol i due attaccanti della Nazionale, Scamacca e Raspadori. I nerazzurri orfani del direttore d’orchestra Brozovic sono apparsa sfilacciati, poco concreti nella proposta offensiva e disattenti in fase difensiva. Handanovic rivedibile sul gol di Raspadori. Scamacca ha segnato di testa, saltando indisturbato, colpevolmente dimenticato di Dimarco che sta giocando al posto di Bastoni. Proprio Jack Raspadori è intervenuto ai microfoni di Dazn alla fine del primo tempo. «Ci stiamo divertendo, l’approccio è stato ottimo. C’è tanta voglia di aiutarsi l’un l’altro, ognuno di noi è disposto a fare una corsa in più per aiutare il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 febbraio 2022) Risultato clamoroso alvallo a Sancapolista è2 a 0 col. In gol i due attaccanti della Nazionale, Scamacca e. I nerazzurri orfani del direttore d’orchestra Brozovic sono apparsa sfilacciati, poco concreti nella proposta offensiva e disattenti in fase difensiva. Handanovic rivedibile sul gol di. Scamacca ha segnato di testa, saltando indisturbato, colpevolmente dimenticato di Dimarco che sta giocando al posto di Bastoni. Proprio Jackè intervenuto ai microfoni di Dazn alla fine del primo tempo. «Ci, l’approccio è stato ottimo. C’è tanta voglia di aiutarsi l’un l’altro, ognuno di noi è disposto a fare una corsa in più per aiutare il ...

