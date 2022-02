Traffico Roma del 19-02-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione prudenza alla guida per chi viaggia sul raccordo dove sono segnalati due diversi incidenti in carreggiata esterna code per l’incendio di un veicolo tra la Pontina è la laurea rallentamenti anche interna per un altro incidente all’altezza di Parco dei Medici sul prato Urbano della A24 si sta in fila verso il centro tra Portonaccio e la tangenziale tangenziale che ha tornata di nuovo scorrevole nel complesso regolari anche lungo la rete viaria cittadina da ieri chiusa per lavori alla rete del gas via del Trullo tra via di Monte Cucco e via Portuense chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla lineaViterbo cancellate le corse delle 18:40 da Flaminio e delle 19:10 da Montebello dettagli di queste le altre notizie sul sito.luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della ...