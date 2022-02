Star Wars: la prima versione della morte di Leia in un concept art (Di sabato 19 febbraio 2022) Un nuovo concept art condiviso online svela la prima versione della scena della morte di Leia ideata per Star Wars: L'ascesa di Skywalker. Un concept art del film Star Wars: l'Ascesa di Skywalker mostra una versione alternativa della morte di Leia. Nel lungometraggio diretto da J.J. Abrams l'uscita di scena dell'amato personaggio interpretato da Carrie Fisher avviene ad Ajan Kloss, circondata da altri personaggi della saga. Phil Saunders, uno degli artisti che aveva lavorato allo sviluppo del film, ha ora svelato che si era ipotizzato di ambientare la scena della morte ... Leggi su movieplayer (Di sabato 19 febbraio 2022) Un nuovoart condiviso online svela lascenadiideata per: L'ascesa di Skywalker. Unart del film: l'Ascesa di Skywalker mostra unaalternativadi. Nel lungometraggio diretto da J.J. Abrams l'uscita di scena dell'amato personaggio interpretato da Carrie Fisher avviene ad Ajan Kloss, circondata da altri personaggisaga. Phil Saunders, uno degli artisti che aveva lavorato allo sviluppo del film, ha ora svelato che si era ipotizzato di ambientare la scena...

