Spencer, Kristen Stewart ha provato a vomitare davvero sul set: "Volevo che la bulimia non fosse trascurata" (Di sabato 19 febbraio 2022) Kristen Stewart ha rivelato di aver provato a vomitare per davvero nel girare delle scene del film Spencer che avrebbero dovuto rappresentare i disturbi alimentari di Lady D. La protagonista di Spencer Kristen Stewart voleva che la sua interpretazione di Lady D. fosse più accurata e autentica possibile, e ha persino provato a vomitare sul serio nelle scene in cui si mostrava la Principessa soffrire di bulimia. A rivelarlo è lei stessa in un'intervista con il magazine Vanity Fair, nella quale racconta come abbia tentato più volte di girare la scena senza ricorrere a nessun trucco o ritocco ("Farei di tutto diamine!"), ma non ci sia in ultimo riuscita: "Non sono proprio ... Leggi su movieplayer (Di sabato 19 febbraio 2022)ha rivelato di averpernel girare delle scene del filmche avrebbero dovuto rappresentare i disturbi alimentari di Lady D. La protagonista divoleva che la sua interpretazione di Lady D.più accurata e autentica possibile, e ha persinosul serio nelle scene in cui si mostrava la Principessa soffrire di. A rivelarlo è lei stessa in un'intervista con il magazine Vanity Fair, nella quale racconta come abbia tentato più volte di girare la scena senza ricorrere a nessun trucco o ritocco ("Farei di tutto diamine!"), ma non ci sia in ultimo riuscita: "Non sono proprio ...

