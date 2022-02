Scuola: Sasso, 'corteo studenti no pass? E' un fatto positivo e sentito, se di sabato pomeriggio' (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Quando gli studenti riflettono e si confrontano su temi che riguardano il mondo della Scuola è sempre un fatto positivo, ancora di più se lo fanno al di fuori dell'orario scolastico. Vuol dire che il problema è sentito e che c'è voglia di partecipare: questa è la democrazia. Altra cosa è farsi strumentalizzare da facinorosi e violenti, come purtroppo accaduto ieri in diverse piazze italiane: aggredire le forze dell'ordine o assaltare sedi di Confindustria delegittima qualsiasi rivendicazione e compromette ogni possibilità di dialogo". Così il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso risponde all'Adnkronos sulle manifestazioni studentesche di oggi a Milano e domani a Roma, contro la differenziazione tra studenti vaccinati e non vaccinati ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Quando gliriflettono e si confrontano su temi che riguardano il mondo dellaè sempre un, ancora di più se lo fanno al di fuori dell'orario scolastico. Vuol dire che il problema èe che c'è voglia di partecipare: questa è la democrazia. Altra cosa è farsi strumentalizzare da facinorosi e violenti, come purtroppo accaduto ieri in diverse piazze italiane: aggredire le forze dell'ordine o assaltare sedi di Confindustria delegittima qualsiasi rivendicazione e compromette ogni possibilità di dialogo". Così il sottosegretario all'Istruzione Rossanorisponde all'Adnkronos sulle manifestazioni studentesche di oggi a Milano e domani a Roma, contro la differenziazione travaccinati e non vaccinati ...

