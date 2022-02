Referendum Eutanasia e Cannabis: Perché giudicati inammissibili? (Di sabato 19 febbraio 2022) Il Referendum sull’Eutanasia ha raccolto più di un milione e 200 mila firme, quello sulla Cannabis 630 mila, 500 mila delle quali raccolte in una settimana grazie alla firma digitale: ma secondo la Corte Costituzionale e il suo presidente Giuliano Amato questi violerebbero le norme Costituzionali. Infatti, nella giornata del 15 febbraio, la Corte Costituzionale si è espressa in merito ai Referendum abrogativi promossi dall’Associazione Luca Coscioni, e che ha decretato inammissibile il Referendum sull’Eutanasia: “il Referendum avrebbe concesso l’omicidio del consenziente in molti più casi rispetto a quelli limitati alle persone affette da malattie incurabili” – ha affermato Giuliano Amato Quindi, mentre il Parlamento ancora non accenna a voler affrontare la questione e ... Leggi su influencertoday (Di sabato 19 febbraio 2022) Ilsull’ha raccolto più di un milione e 200 mila firme, quello sulla630 mila, 500 mila delle quali raccolte in una settimana grazie alla firma digitale: ma secondo la Corte Costituzionale e il suo presidente Giuliano Amato questi violerebbero le norme Costituzionali. Infatti, nella giornata del 15 febbraio, la Corte Costituzionale si è espressa in merito aiabrogativi promossi dall’Associazione Luca Coscioni, e che ha decretato inammissibile ilsull’: “ilavrebbe concesso l’omicidio del consenziente in molti più casi rispetto a quelli limitati alle persone affette da malattie incurabili” – ha affermato Giuliano Amato Quindi, mentre il Parlamento ancora non accenna a voler affrontare la questione e ...

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Eutanasia Io, malato di Sla, tra vita e morte . Serve ascolto. E una regola saggia Paolo Annunziato è un uomo che ha avuto ruoli di grande responsabilità. Oggi combatte con una malattia inesorabile. Mi scrive spiegando il sì all'eutanasia. Il referendum bocciato avrebbe però reso legale ben altro. Ma le Camere possono trovare una via umile e lungimirante. Gentile direttore, le scrivo all'indomani della bocciatura del quesito ...

Zan: "La legge contro l'omotransfobia è urgente. Il palazzo stia al passo del paese" ... mi riferisco ovviamente allo stop del ddl Zan e alla bocciatura dei referendum su eutanasia e cannabis. Non spetta di certo alla politica commentare le decisioni della Corte Costituzionale. Ma devo ...

Referendum Eutanasia Legale inammissibile, noi andiamo avanti Associazione Luca Coscioni «Io, malato di Sla, tra vita e morte». Serve ascolto. E una regola saggia Oggi combatte con una malattia inesorabile. Mi scrive spiegando il sì all’eutanasia. Il referendum bocciato avrebbe però reso legale ben altro. Ma le Camere possono trovare una via umile e ...

Morte assistita: a essere in gioco è una questione antropologica, non medica Un orizzonte valoriale reso ancor più chiaro dai sostenitori del quesito referendario respinto sull’omicidio del consenziente, una fattispecie diversa dall’eutanasia ma che volutamente è stata confusa ...

