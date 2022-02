Pregare fa bene allo spirito e al corpo | Lo dice anche la scienza (Di sabato 19 febbraio 2022) La preghiera non è solo la medicina per la nostra anima, ma lo è anche per il nostro corpo. Si può pensare che sia solo un esercizio puramente mnemonico, fatto di ripetizioni di formule o altro. Ma in realtà, Pregare è qualcosa di molto più alto. Papa Francesco ci ha più volte detto che “Pregare L'articolo Pregare fa bene allo spirito e al corpo Lo dice anche la scienza proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 19 febbraio 2022) La preghiera non è solo la medicina per la nostra anima, ma lo èper il nostro. Si può pensare che sia solo un esercizio puramente mnemonico, fatto di ripetizioni di formule o altro. Ma in realtà,è qualcosa di molto più alto. Papa Francesco ci ha più volte detto che “L'articolofae alLolaproviene da La Luce di Maria.

Advertising

FedeHorn : La Roma più brutta di quest’anno e forse anche degl’ultimi anni, tutti colpevoli, dai giocatori all’allenatore. C’è… - blueseauis : madre ha visto il tassista a verissimo e ha detto che è brutto, lei non sta un granché bene noi dobbiamo pregare x lei - annae4964 : RT @nonsensemonde: Mi sto chiedendo come cavolo ho fatto a “difendere” alex per 5 mesi.... mi ero rivista nel suo concetto di amore, ma in… - nonsensemonde : Mi sto chiedendo come cavolo ho fatto a “difendere” alex per 5 mesi.... mi ero rivista nel suo concetto di amore, m… - _heresallie : E niente come sempre ora non ci resta che pregare per il resto della squadra ?????? Sperando che nonostante tutto Dan… -