Pechino 2022 | programma libero coppie pattinaggio artistico oggi in tv | orario e diretta streaming

Il programma, gli orari e la diretta tv del programma libero delle coppie di artistico di pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. E' tempo di tornare sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium, dove saranno nuovamente impegnate le coppie azzurre Nicole Della Monica-Matteo Guarise e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini. Appuntamento alle ore 12 italiane. LA diretta TESTUALE IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: IL programma COMPLETO Pechino 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL'ITALIA IN OGNI SPORT GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO

