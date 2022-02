Oroscopo Marco Pesatori settimana 21-27 febbraio 2022 | Scorpione rivoluzionari

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 19 febbraio 2022) L'le diè pronto a svelare chesarà quella dal 21 al 27. In esclusiva a Ultimora News, l'astrologo rilascia anche i voti delle pagelle (da 1 a 10) per tutti i 12 segni zodiacali oltre alle immancabili previsioni astrali.e pagelle dal 21 al 27: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Ancora i nati di terza decade subiscono forse vari generi di arrabbiatura, che si scatenano per un niente. Attenzione. Tutti gli altri sono in fase di netta ripresa dopo un periodo molto faticoso. Possono mettersi a correre in scioltezza per dieci chilometri senza risentire della minima fatica. Nelle maratone d'amore, prendetevi ampi intervalli di dolcezza: i nervi non servono. Un bel ...