NFT: cosa sono e come funzionano (Di sabato 19 febbraio 2022) Gli NFT (Non-fungible token) conquistano il metaverso virtuale in cui gli individui si relazionano agli altri tramite un proprio avatar. Letteralmente “gettone non riproducibile” corrispondono ad un certificato di proprietà; un documento non scambiabile e modificabile dai molteplici utilizzi. NFT https://www.punto-informatico.it/come-creare-nft-token/NFT: come funzionano Gli NFT certificano l’originalità e la proprietà di un determinato contenuto virtuale. Oggi, una delle sue principali funzioni risale proprio alla possibilità di mandare un contenuto digitale da un utente all’altro. Qualsiasi contenuto, dal meme al messaggio Twitter passando per i videogiochi possono diventare NFT. Questo riguarda soprattutto il campo artistico. Non si parla di arte materiale e concreta (come una statua o un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Gli NFT (Non-fungible token) conquistano il metaverso virtuale in cui gli individui si relazionano agli altri tramite un proprio avatar. Letteralmente “gettone non riproducibile” corrispondono ad un certificato di proprietà; un documento non scambiabile e modificabile dai molteplici utilizzi. NFT https://www.punto-informatico.it/-creare-nft-token/NFT:Gli NFT certificano l’originalità e la proprietà di un determinato contenuto virtuale. Oggi, una delle sue principali funzioni risale proprio alla possibilità di mandare un contenuto digitale da un utente all’altro. Qualsiasi contenuto, dal meme al messaggio Twitter passando per i videogiochi posdiventare NFT. Questo riguarda soprattutto il campo artistico. Non si parla di arte materiale e concreta (una statua o un ...

Advertising

morgan_ctc : Il mercato in questi ultimi mesi non ha fatto altro che infrangere false promesse sentite sui social. Chi vi dice… - garboh_ : I miei test su @opensea sono terminati. Mi sono informato in questo ultimo periodo su cosa fossero e come funzionan… - meltinpoz : RT @ciorancore: Pensierino della sera: i liberali sostengono che Star Trek non metta in scena una società comunista ma una società post-sca… - yasb_nft : @CozomoMedici You could reward the most loyal members of the Médici Family perché la famiglia è la cosa più importante. - darthoctavius : @1KN0WTHEEND Addirittura una cittadina Sí è trovata senza luce perché ci stava un tipo che aveva comprato una serra… -