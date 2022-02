LIVE Berrettini-Alcaraz 1-2, ATP Rio 2022 in DIRETTA: inizio equilibrato (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Risposta carica e incisiva di Alcaraz, Berrettini è costretto a soccombere. 0-15 Non passa il tentativo di smorzata di Berrettini: primo punto perso al servizio. 2-1 Alcaraz. Gran contropiede di rovescio e il 18enne murciano tiene il servizio a zero. 40-0 Scappa di un soffio la risposta di rovescio di Berrettini. 30-0 Ancora un kick che frutta il punto allo spagnolo. 15-0 Bravissimo Alcaraz con un’ottima seconda a portarsi a rete e giocare una veronica complicata. 1-1. Splendido turno di servizio di Berrettini: in pratica non si è giocato. 40-0 Un altro servizio vincente al centro! 30-0 Grandissima prima al centro che dà il punto diretto a Berrettini. 15-0 Asse ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Risposta carica e incisiva diè costretto a soccombere. 0-15 Non passa il tentativo di smorzata di: primo punto perso al servizio. 2-1. Gran contropiede di rovescio e il 18enne murciano tiene il servizio a zero. 40-0 Scappa di un soffio la risposta di rovescio di. 30-0 Ancora un kick che frutta il punto allo spagnolo. 15-0 Bravissimocon un’ottima seconda a portarsi a rete e giocare una veronica complicata. 1-1. Splendido turno di servizio di: in pratica non si è giocato. 40-0 Un altro servizio vincente al centro! 30-0 Grandissima prima al centro che dà il punto diretto a. 15-0 Asse ...

