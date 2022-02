‘L’invisibile’ | storie dei primi mesi di pandemia nel docufilm di Pier Francesco Cari

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lacrime, sorrisi, speranze, emozioni,di vita quotidiana nell’Italia alle prese con il primo lockdown da: il‘L’invisibile (regia di, scritto dallo stessocon Ilaria Fusco) racconta attraverso un video-diario itredi diffusione del Covid-19 in Italia dal punto di vista di un tecnico radiologo, un vigile del fuoco, un’infermiera, un attore, una cassiera e una sceneggiatrice. Reclusi in casa, lontani dai propri affetti, devono lottare contro un nemico invisibile, con la speranza di superare tutto e tornare alla vita. Non a quella di prima, perché per nessuno sarà più la stessa. L’invisibile, disponibile su Amazon Prime Video, Apple Tv e Google Play, è la ...