Inter-Sassuolo, Dionisi in conferenza: “In campo con consapevolezza e con le nostre qualità” (Di sabato 19 febbraio 2022) Alessio Dionisi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Sassuolo, match della ventiseiesima giornata della Serie A Giornata di vigilia per il Sassuolo di Alessio Dionisi che domani affronterà l’Inter allo stadio Giuseppe Meazza di Milano nella settima giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022. L’allenatore dei neroverdi ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. Che ricordi ha dell’ultima volta a San Siro? Saranno positivi…È passato, pensiamo al presente. Domani affronteremo una squadra forte, non devo dirlo io, basta guardare la classifica e i dati dicono che l’Inter se non è la più forte è una delle più forte. Quali sono i pro?Veniamo da due ... Leggi su intermagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Alessioinstampa alla vigilia di, match della ventiseiesima giornata della Serie A Giornata di vigilia per ildi Alessioche domani affronterà l’allo stadio Giuseppe Meazza di Milano nella settima giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022. L’allenatore dei neroverdi ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetastampa pre-partita. Ecco le sue parole. Che ricordi ha dell’ultima volta a San Siro? Saranno positivi…È passato, pensiamo al presente. Domani affronteremo una squadra forte, non devo dirlo io, basta guardare la classifica e i dati dicono che l’se non è la più forte è una delle più forte. Quali sono i pro?Veniamo da due ...

Advertising

Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - Inter : ?? | NUMBERS powered by @StarCasinoSport Siete pronti per #InterSassuolo? ?? Ecco le statistiche della partita ??… - LeBombeDiVlad : ???? #Sassuolo, #Dionisi presenta la sfida contro l’ #Inter di Simone #Inzaghi ?? Queste le dichiarazioni del tecnico… - Dalla_SerieA : Inter, ricorso respinto: Bastoni squalificato per il Sassuolo - - calciomercatoit : ?? #Inter - Doppio colpo #Frattesi-#Scamacca: anche #Pinamonti potrebbe entrare nell'affare -