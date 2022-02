Infarto in tribuna dopo il gol di Quagliarella: tifoso rianimato, è stabile (Di sabato 19 febbraio 2022) Dramma a Marassi questo pomeriggio. Un tifoso della Sampdoria di 69 anni, che assisteva alla partita in tribuna, è stato colpito da Infarto ed è andato in arresto cardiaco dopo il primo dei due gol ... Leggi su gazzetta (Di sabato 19 febbraio 2022) Dramma a Marassi questo pomeriggio. Undella Sampdoria di 69 anni, che assisteva alla partita in, è stato colpito daed è andato in arresto cardiacoil primo dei due gol ...

