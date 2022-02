Il Var è come un piano inclinato (Di sabato 19 febbraio 2022) Tutto quelutto quel che è accaduto nei minuti di recupero di Torino-Venezia, anticipo delle 20.45 dello scorso sabato sera andato lungo e finito in vacca come una puntata del Grande Fratello Vip, è un ottimo argomento per fare il punto della situazione. Non tanto per i contenuti estetici della partita, ampiamente rivedibili, ma per il modo in cui da un paio di mesi gli arbitri si ritrovano ad affrontare tutte le situazioni più scivolose con la disinvoltura di Bruce Willis in Die Hard, quando deve sudare sette camicie per disinnescare la bomba che farebbe saltare in aria Times Square. Con un certo sadismo, il Grande Sceneggiatore di questo campionato sta collocando tutti questi momenti altamente drammatici sempre intorno al 90esimo, e con il risultato ancora in bilico. Prima del gol di Belotti in Torino-Venezia, era già successo in Milan-Napoli con il gol di Kessié e in ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 19 febbraio 2022) Tutto quelutto quel che è accaduto nei minuti di recupero di Torino-Venezia, anticipo delle 20.45 dello scorso sabato sera andato lungo e finito in vaccauna puntata del Grande Fratello Vip, è un ottimo argomento per fare il punto della situazione. Non tanto per i contenuti estetici della partita, ampiamente rivedibili, ma per il modo in cui da un paio di mesi gli arbitri si ritrovano ad affrontare tutte le situazioni più scivolose con la disinvoltura di Bruce Willis in Die Hard, quando deve sudare sette camicie per disinnescare la bomba che farebbe saltare in aria Times Square. Con un certo sadismo, il Grande Sceneggiatore di questo campionato sta collocando tutti questi momenti altamente drammatici sempre intorno al 90esimo, e con il risultato ancora in bilico. Prima del gol di Belotti in Torino-Venezia, era già successo in Milan-Napoli con il gol di Kessié e in ...

