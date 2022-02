Advertising

zazoomblog : Il Tottenham vieta a Conte le interviste in Italia. «Sono un po’ turbato» - #Tottenham #vieta #Conte #interviste - napolista : Il Tottenham vieta a Conte le interviste in Italia. «Sono un po’ turbato» Dopo quella a Sky che ha fatto molto rum… - infoitsport : Il Tottenham vieta a Conte di rilasciare dichiarazioni ai media italiani -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham vieta

IlNapolista

Tutto è successo dopo la sua intervista a Sky e le sue parole sul mercato del...pecca in circostanze simili (sugli schermi di Sky mostrano un liscio durante Chelsea -, ... Nulla, però, che possa esplodere nuovamente'.«Ho detto che il club ha fatto del suo meglio. Non capisco perché qualcuno voglia creare problemi» È lo stesso Antonio Conte a dare la notizia: «Il Tottenham non vuole che conceda più interviste in ...Conte e le dichiarazioni alla stampa. “Durante l’intervista, a fine gennaio, mi hanno chiesto sul club, se fossi contento del mercato, e ho detto che il club aveva fatto il massimo che potesse.