Francesco Chiofalo: "Aspetto un letto in rianimazione, mi hanno trovato una palla nera in gola. Fino a sei mesi fa non c'era"

Dopo l'asportazione di un corpo tumorale benigno alla testa tre anni fa, torna l'angoscia per Francesco Chiofalo. È stato lo stesso influencer a spiegare al settimanale Nuovo che durante dei recenti controlli di routine è emerso dalla risonanza magnetica che c'è una "palla nera" nel condotto nasale che collega la bocca alla gola. Una massa che deve essere asportata e analizzata con una biopsia: per questo, ha spiegato il giovane, ora è in attesa di un'operazione per conoscerne la sua vera natura. "Aspetto che si liberi un letto in rianimazione", ha detto Francesco Chiofalo, il "Lenticchio" di Temptation Island. "Seguo le terapie antitumorali e faccio tutti i controlli di routine. Questa macchia ..."

