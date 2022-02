Formazioni ufficiali Salernitana Milan: le scelte degli allenatori (Di sabato 19 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Salernitana Milan match valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Salernitana Milan, match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022. Salernitana (4-4-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Kastanos, Radovanovic, L. Coulibaly, Ribery; Djuric, Bonazzoli. All. Nicola. Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Bennacer, Messias, Diaz, Leao, Giroud. All. Pioli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Ledimatch valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-4-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Kastanos, Radovanovic, L. Coulibaly, Ribery; Djuric, Bonazzoli. All. Nicola.(4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Bennacer, Messias, Diaz, Leao, Giroud. All. Pioli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Reggina_1914 : IN CAMPO COSÍ ???? Qui per le formazioni ufficiali ???? - milanmagazine_ : SERIE A - Salernitana-Milan, le formazioni ufficiali - corgiallorosso : Roma-Verona 2-2 (5' Barak, 20' Tameze, 65' Volpato, 84' Bove) – Terzo pareggio di fila per i giallorossi - fcin1908it : Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Salernitana-Milan - m13_leonardo : RT @RadioRossonera: Siamo LIVE con il PRE-PARTITA di #SalernitanaMilan ?? ?? In onda @edohermano, @m13_leonardo, @MicheleTossani e @davideg… -