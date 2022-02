Formazioni ufficiali Roma Verona | le scelte degli allenatori

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ledimatch valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022.: Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina; Maitland-Niles, Cristante, Oliveira; Pellegrini; Afena-Gyan, Abraham. All. Mourinho HELLAS: Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor L'articolo proviene da Calcio News 24.

ROMA - La Roma cerca di scrollarsi di dosso le incertezze, tornate prepotenti nel mese di febbraio: al rientro dalla pausa dello scorso mese, infatti, la formazione di José Mourinho è stata eliminata ...SAMPDORIA - EMPOLISAMPDORIA (4 - 3 - 1 - 2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sabiri; Quagliarella, Caputo. All. Giampaolo EMPOLI (4 - 3 - ...Alle 18 scendeono in campo la Roma ed il Verona, con questi ultimi che precedono in classifica il Torino. Di seguito le formazioni ufficiali del match.Nessuna sorpresa per quanto riguarda lo schieramento gialloblù anti-Roma: come infatti emerge dalle formazioni ufficiali del match, mister Tudor ha optato per i titolarissimi, Faraoni incluso.