Feti e resti umani in barili industriali | scoperta choc a Bologna

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ritrovamentoin un capannone nella zona industriale di Granarolo. In una quarantina di fusti gialli sono stati rinvenuticonservati in un liquido verde. Sulla vicenda indaga la Squadra mobile

... ritrovati accatastati contro il muro di capannone di Granarolo, nel Bolognese, tra altri rifiuti ferrosi, con dentro quelli che sembrano essereumani. La procura di Bologna, nel massimo ...commentaumani econservati all'interno di decine di fusti gialli , etichettati con il simbolo dei rifiuti biologici speciali e abbandonati in un capannone della zona industriale di Granarolo , nel ...Dentro i barili, quelli che sembrano essere feti e resti umani, a galla in un liquido di colore verde. La terribile scoperta viene fatta da un uomo di origini sinti, che con il suo camioncino si ...In realtà, all'interno, contenevano feti e resti umani. A fare la macabra scoperta, mercoledì sera, la squadra Mobile di Bologna, dopo essere stata chiamata da un ragazzo che, con il suo camioncino, ...