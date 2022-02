Eurovision, via a “Una Voce per San Marino”: favorito Achille Lauro (Di sabato 19 febbraio 2022) Tutto pronto al Teatro Dogana per il festival “Una Voce per San Marino” che proclamerà il vincitore che si aggiudicherà l’accesso all’Eurovision Song Contest 2022, in programma dal 10 al 14 maggio a Torino. In gara in cerca di riscatto e favorito dai bookmaker c’è Achille Lauro, tallonato dal rapper Blind, inseguiti da Valerio Scanu, Ivana Spagna, Alberto Fortis e dall’ex tronista Francesco Monte. Presidente della giuria Mogol e ospite speciale Al Bano. Tra gli altri giurati ci sono Simon Lee (direttore d’orchestra, compositore, arrangiatore e orchestratore), Clarissa Martinelli (speaker di Radio Bruno), Susanne Georgi (cantante danese ma andorrana di adozione) e Dino Stewart (managing director Bmg Italy). In gara oltre ai big anche diversi cantanti emergenti. “Una ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 19 febbraio 2022) Tutto pronto al Teatro Dogana per il festival “Unaper San” che proclamerà il vincitore che si aggiudicherà l’accesso all’Song Contest 2022, in programma dal 10 al 14 maggio a Torino. In gara in cerca di riscatto edai bookmaker c’è, tallonato dal rapper Blind, inseguiti da Valerio Scanu, Ivana Spagna, Alberto Fortis e dall’ex tronista Francesco Monte. Presidente della giuria Mogol e ospite speciale Al Bano. Tra gli altri giurati ci sono Simon Lee (direttore d’orchestra, compositore, arrangiatore e orchestratore), Clarissa Martinelli (speaker di Radio Bruno), Susanne Georgi (cantante danese ma andorrana di adozione) e Dino Stewart (managing director Bmg Italy). In gara oltre ai big anche diversi cantanti emergenti. “Una ...

