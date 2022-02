Dan Peterson: «La Virtus Bologna mi salvò dal golpe in Cile, lavoravo a 100 metri dall’ufficio di Allende» (Di sabato 19 febbraio 2022) Libero intervista Dan Peterson leggenda del basket, oggi ha 86 anni. Come è nata la sua devozione per questo sport? «Da ragazzo. Mio padre era tenente di polizia, mia madre designer. Volevano facessi l’avvocato ma, un giorno, mi sono detto: uhm, non voglio finire dietro una scrivania. E iniziai ad allenare, non avendo il fisico per giocare». Nel 1971, finì in Cile… «Un’esperienza pazzesca, allenavo la nazionale Cilena e imparavo lingua e costumi di quel paese. Ma, nell’agosto del 1973, ho ricevuto un’offerta per allenare la Virtus Bologna e sono partito. Per fortuna. A Santiago tirava brutta aria». Si riferisce al golpe del 1973? «Lo sfiorai. Ignaro di quello che sarebbe successo, salii sull’aereo per Bologna il 31 agosto, 12 giorni prima della morte di Salvador ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 febbraio 2022) Libero intervista Danleggenda del basket, oggi ha 86 anni. Come è nata la sua devozione per questo sport? «Da ragazzo. Mio padre era tenente di polizia, mia madre designer. Volevano facessi l’avvocato ma, un giorno, mi sono detto: uhm, non voglio finire dietro una scrivania. E iniziai ad allenare, non avendo il fisico per giocare». Nel 1971, finì in… «Un’esperienza pazzesca, allenavo la nazionalena e imparavo lingua e costumi di quel paese. Ma, nell’agosto del 1973, ho ricevuto un’offerta per allenare lae sono partito. Per fortuna. A Santiago tirava brutta aria». Si riferisce aldel 1973? «Lo sfiorai. Ignaro di quello che sarebbe successo, salii sull’aereo peril 31 agosto, 12 giorni prima della morte di Salvador ...

